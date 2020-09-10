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Умерла еще одна девушка Бонда: из фильма "На секретной службе Ее Величества"

10.09.2020 18:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Британская киноактриса Дайана Ригг, сыгравшая роль агента 007 в картине "На секретной службе Ее Величества", скончалась в возрасте 82 лет, сообщило издание Metro.

© AFP 2020 / -
Самая красивая: умерла еще одна девушка Джеймса Бонда

Как пишет газета со ссылкой на ее агента Саймона Бересфорда, актриса умерла утром 10 сентября, через полгода, как у нее диагностировали рак.

"С огромной грустью сообщаем, что Дайана Ригг скончалась сегодня утром. Она была дома со своей семьей", – заявил Бересфорд.

Ригг является обладателем двух премий BAFTA, одной "Эмми" и одной "Тони". За свою карьеру Ригг сыграла в более чем 70 фильмах, в том числе в картинах "Разрисованная вуаль", "Мстители", "Зло под солнцем", "Доктор кто" и "Игра престолов". Мировую известность ей принесла лента 1969 года "На секретной службе Ее Величества", где Ригг исполнила роль Терезы ди Винченцо – девушки агента 007.

Современному зрителю Ригг известна по роли Олеанны Тирелл в сериале "Игра престолов" – там она играла в 18 эпизодах.

 
Теги: Минск
 
 
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Известная британская актриса умерла утром 10 сентября, через полгода, как у нее диагностировали рак.
 
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