Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Британская киноактриса Дайана Ригг, сыгравшая роль агента 007 в картине "На секретной службе Ее Величества", скончалась в возрасте 82 лет, сообщило издание Metro.

Как пишет газета со ссылкой на ее агента Саймона Бересфорда, актриса умерла утром 10 сентября, через полгода, как у нее диагностировали рак.

"С огромной грустью сообщаем, что Дайана Ригг скончалась сегодня утром. Она была дома со своей семьей", – заявил Бересфорд.

Ригг является обладателем двух премий BAFTA, одной "Эмми" и одной "Тони". За свою карьеру Ригг сыграла в более чем 70 фильмах, в том числе в картинах "Разрисованная вуаль", "Мстители", "Зло под солнцем", "Доктор кто" и "Игра престолов". Мировую известность ей принесла лента 1969 года "На секретной службе Ее Величества", где Ригг исполнила роль Терезы ди Винченцо – девушки агента 007.

Современному зрителю Ригг известна по роли Олеанны Тирелл в сериале "Игра престолов" – там она играла в 18 эпизодах.