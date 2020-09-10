Скорая и маршрутка столкнулись в центре Гродно

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Автомобиль скорой помощи и маршрутное такси столкнулись в центре Гродно, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.

Авария произошла в четверг 10 сентября около 08:00 на улице Мостовой.

"Столкнулся автомобиль скорой помощи Peugeot, движущийся с включенными маячками, с маршруткой Mercedes. Удар произошел в заднюю левую часть маршрутки", – сказали в ГАИ.

Там также отметили, что медики, которые ехали в скорой, осмотрели пассажиров маршрутки – никто из них серьезных травм не получил.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.