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Скорая и маршрутка столкнулись в центре Гродно
10.09.2020 18:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Автомобиль скорой помощи и маршрутное такси столкнулись в центре Гродно, сообщили в управлении ГАИ Гродненского облисполкома.
Авария произошла в четверг 10 сентября около 08:00 на улице Мостовой.
"Столкнулся автомобиль скорой помощи Peugeot, движущийся с включенными маячками, с маршруткой Mercedes. Удар произошел в заднюю левую часть маршрутки", – сказали в ГАИ.
Там также отметили, что медики, которые ехали в скорой, осмотрели пассажиров маршрутки – никто из них серьезных травм не получил.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Медики, которые ехали в скорой, осмотрели пассажиров маршрутки – никто из них серьезных травм не получил.
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