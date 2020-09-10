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Задержан бывший корреспондент ОНТ Дмитрий Семченко

10.09.2020 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. В Минске задержан белорусский журналист Дмитрий Семченко, сообщила в четверг официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.

© Sputnik / Евгений Одиноков
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"Он задержан в рамках административного процесса", - сказала представитель милиции.

В ГУВД не уточняют, по какой статье составлен протокол на Семченко.

Более 10 лет журналист проработал на государственном канале ОНТ. Также он возглавлял команду корреспондентов, которые состояли в "президентском пуле" и освещали события с участием Александра Лукашенко. После выборов в августе Семченко написал заявление на увольнение.

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Теги: Минск
 
 
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Долгое время журналист проработал в "президентском пуле", однако после выборов он принял решение уволиться.
 
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