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Задержан бывший корреспондент ОНТ Дмитрий Семченко
10.09.2020 18:57 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. В Минске задержан белорусский журналист Дмитрий Семченко, сообщила в четверг официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич.
© Sputnik / Евгений Одиноков
"Он задержан в рамках административного процесса", - сказала представитель милиции.
В ГУВД не уточняют, по какой статье составлен протокол на Семченко.
Более 10 лет журналист проработал на государственном канале ОНТ. Также он возглавлял команду корреспондентов, которые состояли в "президентском пуле" и освещали события с участием Александра Лукашенко. После выборов в августе Семченко написал заявление на увольнение.
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Долгое время журналист проработал в "президентском пуле", однако после выборов он принял решение уволиться.
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