Взрыв газа произошел в жилом доме в Бешенковичах

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Бешенковичах, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета.

Инцидент произошел днем 10 сентября. Как установило следствие, мужчина включил на кухне газ и закурил в санузле. В результате был травмирован 56-летний хозяин квартиры, его доставили в больницу. Остальные жильцы не пострадали.

"Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты необходимые для проведения экспертиз предметы и объекты, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены соседи и сожительница пострадавшего", – рассказали в СК.

В начале сентября взрыв бытового газа произошел в многоэтажке Бобруйска. Хозяина квартиры с ожогами доставили в больницу. В подъезде были выбиты стекла, повреждены перекрытие между первым и вторым этажами, после ЧП эвакуировали 87 жильцов, включая 12 детей.