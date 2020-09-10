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Взрыв газа произошел в жилом доме в Бешенковичах

10.09.2020 19:39 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Бешенковичах, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета.

Youtube / Sputnik Беларусь
Взрыв газа в Бобруйской многоэтажке: кадры с места ЧП – видео

Инцидент произошел днем 10 сентября. Как установило следствие, мужчина включил на кухне газ и закурил в санузле. В результате был травмирован 56-летний хозяин квартиры, его доставили в больницу. Остальные жильцы не пострадали.

"Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты необходимые для проведения экспертиз предметы и объекты, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены соседи и сожительница пострадавшего", – рассказали в СК.

В начале сентября взрыв бытового газа произошел в многоэтажке Бобруйска. Хозяина квартиры с ожогами доставили в больницу. В подъезде были выбиты стекла, повреждены перекрытие между первым и вторым этажами, после ЧП эвакуировали 87 жильцов, включая 12 детей.

 
Теги: Минск
 
 
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Взрыв прогремел после того, как хозяин квартиры включил газ и закурил в санузле – мужчину доставили в больницу.
 
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