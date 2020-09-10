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Взрыв газа произошел в жилом доме в Бешенковичах
10.09.2020 19:39 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Бешенковичах, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета.
Инцидент произошел днем 10 сентября. Как установило следствие, мужчина включил на кухне газ и закурил в санузле. В результате был травмирован 56-летний хозяин квартиры, его доставили в больницу. Остальные жильцы не пострадали.
"Следственно-оперативной группой осмотрено место происшествия, изъяты необходимые для проведения экспертиз предметы и объекты, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены соседи и сожительница пострадавшего", – рассказали в СК.
В начале сентября взрыв бытового газа
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Взрыв прогремел после того, как хозяин квартиры включил газ и закурил в санузле – мужчину доставили в больницу.
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