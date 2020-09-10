Автомобиль сбил ребенка, ехавшего на самокате в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Легковой автомобиль сбил в Минске ребенка, который пересекал улицу на самокате, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Авария произошла в четверг 10 сентября на проспекте Рокоссовского в районе ТЦ "Гиппо".

"Водитель автомобиля Skoda при повороте налево не уступил дорогу пешеходу 2010 года рождения, пересекавшему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате", – сказали в инспекции.

Там также отметили, что после ДТП мальчика скорая доставила в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.