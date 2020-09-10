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Автомобиль сбил ребенка, ехавшего на самокате в Минске
11.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 10 сен – Sputnik. Легковой автомобиль сбил в Минске ребенка, который пересекал улицу на самокате, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.
© Photo : ГАИ Минска
Авария произошла в четверг 10 сентября на проспекте Рокоссовского в районе ТЦ "Гиппо".
"Водитель автомобиля Skoda при повороте налево не уступил дорогу пешеходу 2010 года рождения, пересекавшему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате", – сказали в инспекции.
Там также отметили, что после ДТП мальчика скорая доставила в больницу для оказания медицинской помощи.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Авария произошла по вине водителя легковушки – он при повороте на перекрестке не уступил ребенку дорогу.
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