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Автомобиль сбил ребенка, ехавшего на самокате в Минске

11.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 10 сен – Sputnik. Легковой автомобиль сбил в Минске ребенка, который пересекал улицу на самокате, сообщили в управлении ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

© Photo : ГАИ Минска
Легковушка сбила ребенка на самокате в Минске

Авария произошла в четверг 10 сентября на проспекте Рокоссовского в районе ТЦ "Гиппо".

"Водитель автомобиля Skoda при повороте налево не уступил дорогу пешеходу 2010 года рождения, пересекавшему проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на самокате", – сказали в инспекции.

Там также отметили, что после ДТП мальчика скорая доставила в больницу для оказания медицинской помощи.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла по вине водителя легковушки – он при повороте на перекрестке не уступил ребенку дорогу.
 
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