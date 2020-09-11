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Взрыв произошел возле отеля в китайском Чжухае – есть пострадавшие
11.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Взрыв произошел возле гостиницы в китайском городе Чжухай в провинции Гуандун, есть пострадавшие, о произошедшем сообщило Центральное телевидение страны.
Сообщение о взрыве поступило спасателям около девяти утра по местному времени. На место приехали сразу 11 пожарных расчетов. Телевидение показало кадры поврежденного первого этажа здания, где виден открытый огонь и клубы дыма.
© Photo : ГКСЭ
По информации ТВ, на данный момент известно о трех пострадавших, один из них получил ожоги. Все трое госпитализированы.
Сотрудники экстренных служб занимаются разбором завалов, чтобы понять, есть ли еще кто-то под обломками.
Стала известна и предварительная причина произошедшего – это взрыв газа. В эфире ТВ уточнили, что повреждения получили находящиеся рядом с отелем коммерческие и жилые здания.
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Очевидцы рассказали, что видели сначала густой дым, а затем последовал взрыв – повреждения получили находящиеся рядом здания.
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