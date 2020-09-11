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Суд может признать забастовку на Беларуськалии недействительной

11.09.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен - Sputnik. Минский областной суд начал рассмотрение иска о том, чтобы признать забастовку сотрудников Беларуськалия недействительной, передает корреспондент Sputnik в пятницу из зала суда.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Иск завил прокурор Минской области в интересах ОАО "Беларуськалий" о признании забастовки горняков и ее решений недействительной. Ответчиком является стачечный комитет Беларуськалия, в суде его представляет Сергей Шиц.

Как передает Sрutnik, в суд пришли представители стачкома, а также независимого профсоюза горняков Беларуськалий. Также на суде присутствует экс-кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев.

Последует

 
Теги: Минск
 
 
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В суд пришли представители стачкома, независимого профсоюза горняков Беларуськалия, а также бывший кандидат в президенты Беларуси Андрей Дмитриев.
 
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