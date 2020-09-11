Участник акции протеста пропал без вести в Минске

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. В Минске ведутся поиски 16-летнего участника акции протестов, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".

Пропал Тимур Мицкевич. По словам волонтеров, молодого человека избили, и он попал в реанимацию 2-й городской детской клинической больницы. На днях его перевели в обычную палату, его пришла навестить сестра и адвокат. После чего 8 сентября он покинул лечебное заведение в неизвестном направлении. Родители Тимура обратились к поисковикам отряда "Ангел".

"На кадрах с камер видеонаблюдения больницы видно, как мальчик выходит покурить и исчезает с какой-то девушкой. Она была в плаще и очках. В руках – игрушечный мишка. Кто это, родственники не разобрали", - рассказали в отряде "Ангел".

Сообщается, что Тимур вырос в многодетной семье. Его мама очень переживает по поводу случившегося.

"Мама была в таком состоянии, что мы общались не с ней, а с братом Тимура", - пояснили волонтеры.

Добровольцы обратились за помощью к населению и сообщили приметы пропавшего: рост 182 см, нормального телосложения, карие глаза, черный волос. Особые приметы: щурится. В день пропажи был одет в светло-синие спортивные брюки, белые носки, красные шлепанцы, майку и байку.

Любые сведения о молодом человеке можно сообщать по телефонам поисково-спасательного отряда "Ангел": +375 33 6666 033, +375 33 6666 856.

Ранее Sputnik сообщал, что в Минске ведутся поиски еще одного молодого человека Джангара Шилова. С 1 сентября он не выходил на связь с родными. Сегодня в отряде "Ангел" сообщили, что он нашелся.

"Подробностей случившегося мы не знаем. Но с парнем все в порядке - он цел и невредим", - рассказали добровольцы.