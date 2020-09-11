|
Участник акции протеста пропал без вести в Минске
11.09.2020 10:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. В Минске ведутся поиски 16-летнего участника акции протестов, сообщили Sputnik в поисково-спасательном отряде "Ангел".
©
Пропал Тимур Мицкевич. По словам волонтеров, молодого человека избили, и он попал в реанимацию 2-й городской детской клинической больницы. На днях его перевели в обычную палату, его пришла навестить сестра и адвокат. После чего 8 сентября он покинул лечебное заведение в неизвестном направлении. Родители Тимура обратились к поисковикам отряда "Ангел".
"На кадрах с камер видеонаблюдения больницы видно, как мальчик выходит покурить и исчезает с какой-то девушкой. Она была в плаще и очках. В руках – игрушечный мишка. Кто это, родственники не разобрали", - рассказали в отряде "Ангел".
Сообщается, что Тимур вырос в многодетной семье. Его мама очень переживает по поводу случившегося.
"Мама была в таком состоянии, что мы общались не с ней, а с братом Тимура", - пояснили волонтеры.
Добровольцы обратились за помощью к населению и сообщили приметы пропавшего: рост 182 см, нормального телосложения, карие глаза, черный волос. Особые приметы: щурится. В день пропажи был одет в светло-синие спортивные брюки, белые носки, красные шлепанцы, майку и байку.
Любые сведения о молодом человеке можно сообщать по телефонам поисково-спасательного отряда "Ангел": +375 33 6666 033, +375 33 6666 856.
Ранее Sputnik сообщал, что в Минске ведутся
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодой человек попал в реанимацию, а после того, как пришел в себя, покинул больницу и ушел в неизвестном направлении.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)