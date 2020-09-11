Бывшему журналисту ОНТ Дмитрию Семченко дали 15 суток ареста

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Белорусский журналист Дмитрий Семченко арестован на 15 суток за нарушение порядка проведения массовых акций, сообщила РИА Новости представитель суда в пятницу.

Суд признал виновным репортера по ч. 1 ст. 23.34 КоАП "Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий".

Дмитрий Семченко был задержан в Минске в четверг. Более 10 лет журналист проработал на государственном канале ОНТ. Также он возглавлял "президентский пул" на ОНТ – команду корреспондентов, которые освещали события с участием Александра Лукашенко. После выборов в августе Семченко написал заявление на увольнение.

Ранее 10 суток ареста были назначены другим известным в Беларуси телеведущим Дмитрию Кохно и Денису Дудинскому. Суд также признал их виновными в "нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий" (ч. 1 ст. 23.34 КоАП РБ).

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