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Легковушка сбила 5-летнюю девочку в Бресте, ребенок в больнице

11.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Пятилетняя девочка-пешеход получила травмы в результате ДТП в Бресте и была доставлена в больницу, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

© Photo : ГАИ Минска
Автомобиль сбил ребенка, ехавшего на самокате в Минске

Авария произошла накануне, в четверг 10 сентября, около 16:20 на пересечении улиц Центральной и Луцкой.

"По предварительной информации, 33-летний брестчанин на Mazda 626 на регулируемом перекрестке, выехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пятилетнюю девочку", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что ребенок переходил дорогу на зеленый, ее мать шла немного позади.

После аварии девочку госпитализировали в Брестскую областную детскую больницу. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Девочка переходила улицу в областном центре на зеленый сигнал светофора, ее мать шла немного позади.
 
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