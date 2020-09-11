Легковушка сбила 5-летнюю девочку в Бресте, ребенок в больнице

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Пятилетняя девочка-пешеход получила травмы в результате ДТП в Бресте и была доставлена в больницу, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла накануне, в четверг 10 сентября, около 16:20 на пересечении улиц Центральной и Луцкой.

"По предварительной информации, 33-летний брестчанин на Mazda 626 на регулируемом перекрестке, выехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пятилетнюю девочку", – сказали в ГАИ.

Там также уточнили, что ребенок переходил дорогу на зеленый, ее мать шла немного позади.

После аварии девочку госпитализировали в Брестскую областную детскую больницу. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.