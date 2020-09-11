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Легковушка сбила 5-летнюю девочку в Бресте, ребенок в больнице
11.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Пятилетняя девочка-пешеход получила травмы в результате ДТП в Бресте и была доставлена в больницу, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.
© Photo : ГАИ Минска
Авария произошла накануне, в четверг 10 сентября, около 16:20 на пересечении улиц Центральной и Луцкой.
"По предварительной информации, 33-летний брестчанин на Mazda 626 на регулируемом перекрестке, выехав на запрещающий сигнал светофора, совершил наезд на пятилетнюю девочку", – сказали в ГАИ.
Там также уточнили, что ребенок переходил дорогу на зеленый, ее мать шла немного позади.
После аварии девочку госпитализировали в Брестскую областную детскую больницу. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.
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Девочка переходила улицу в областном центре на зеленый сигнал светофора, ее мать шла немного позади.
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