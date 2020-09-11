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Троллейбусного пенсионера-эксгибициониста задержали в Гродно

11.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

ГРОДНО, 11 сен – Sputnik. Житель Гродно под действием алкоголя решил странным образом выделиться среди пассажиров троллейбуса, для этого решил показать окружающим оголенный половой орган. Теперь ему грозит уголовная ответственность. 

YouTube / МВД Беларуси
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История произошла в начале августа с 62-летним жителем Гродно, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома. Сначала мужчина отдыхал в компании друзей, употреблял спиртные напитки. После этого поехал домой на троллейбусе. Именно здесь он почувствовал недостаток внимания и решил восполнить его, продемонстрировав окружающим детородный орган.

Пассажиры тут же позвонили в милицию, троллейбусного эксгибициониста вскоре задержали. В отношении гродненца завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Подвыпивший гродненец пенсионного возраста уверял, что просто хотел обратить на себя внимание пассажиров троллейбуса.
 
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