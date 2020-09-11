Peugeot протаранил дом в Ивановском районе, пострадали 2 человека

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Два человека получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновения легкового автомобиля с домом в Ивановском районе, сообщили в управлении ГАИ Брестского облисполкома.

Авария произошла в пятницу 11 сентября около 12.10 на улице Заслонова деревни Новолучки.

"По предварительной информации, 26-летняя жительница Иваново на Peugeot на закруглении дороги неправильно выбрала скорость, не справилась с управлением и допустила наезд на дом", – сказали в ГАИ.

Водителя авто и ее 78-летнюю пассажирку скорая доставила в медучреждение для оценки состояния здоровья.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят по факту ДТП проверку, устанавливая все его обстоятельства.