Айтишникам из PandaDoc предъявили обвинение в мошенничестве

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Сотрудникам минского офиса IT-компании PandaDoc предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщил Sputnik адвокат Антон Гашинский.

Четыре топ-менеджера PandaDoc – бухгалтер Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, менеджер Виктор Кувшинов и HR Владислав Михолап – были задержаны оперативниками Департамента финансовых расследований КГК, к ним была применена мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

"Подтверждаю, им предъявили обвинения по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса", – сказал Гашинский.

Санкция ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), предусматривает в качестве наказания до 10 лет лишения свободы и штраф.

Как ранее сообщал Sputnik, расследованием дела PandaDoc будет заниматься Центральный аппарат Следственного комитета Беларуси. Его фигуранты в настоящее время находятся в СИЗО на улице Володарского в Минске.

В пятницу стало известно, что счета PandaDoc были заблокированы, из-за чего компания не может выплатить налоги, а также заработную плату 250 сотрудникам.

С чего все началось

Одним из основателей PandaDoc является Микита Микадо, работающий сейчас в США. В августе он записал видеообращение к силовикам с предложением личной помощи всем, кто оказался на грани увольнения, после чего был создан специальный фонд, собравший более двух миллионов долларов в качестве поддержки уволенных правоохранителей, сотрудников телевидения и бастующих рабочих.

2 сентября сотрудники ДФР провели в минском офисе обыски , а также задержали четырех топ-менеджеров.

После этого Микадо заявил, что работа офиса в Минске парализована , поэтому он намерен закрыть компанию в Беларуси и создать альтернативу ПВТ в другой стране.