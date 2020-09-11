Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Минский областной суд в пятницу 11 сентября приступил к рассмотрению беспрецедентного в новейшей истории Беларуси дела – речь идет о признании незаконной забастовки рабочих крупнейшего в стране предприятия ОАО "Беларуськалий".

Процесс, который войдет в историю белорусской юриспруденции, начался с задержаний: несколько человек из числа тех, кто поддержал забастовку, были задержаны возле здания суда.

В качестве ответчика по делу проходят бывший сопредседатель стачкома Сергей Шиц и нынешний сопредседатель Анатолий Бокун, который в настоящее время отбывает 15 суток ареста. В Генеральную прокуратуру с исковым заявлением по поводу забастовки и стачкому обратился гендиректор "Беларуськалия" Иван Головатый.

© Sputnik / Алексей Майшев Задержание участников несанкционированного пикета у суда

"Такой судебный процесс впервые в истории Беларуси. Впервые рассматривается иск о признании забастовки незаконной. Признает или нет ее суд незаконной, в любом случае – это прецедент, что такой иск был подан и рассмотрен", – данное мнение высказал Sputnik один из представителей стороны истца.

Как было озвучено в суде, ущерб от забастовки не подсчитан – в исковом заявлении к ответчикам нет материальных претензий.

Премии и отпуска

В свою очередь представители независимого профсоюза горняков ОАО "Беларуськалия" считают, что если суд удовлетворит исковое требование руководства предприятия, то как минимум бывший сопредседатель стачкома Шиц, который является ответчиком, будет уволен.

"Это как минимум. Кроме того, могут последовать финансовые и иные взыскания", – сказал Sputnik представитель профсоюза.

По его словам, бастовавшие в течение двух дней работники предприятия ожидают, что "их могут лишить премий, вплоть до расторжения трудовых контрактов".

© Sputnik / Алексей Майшев Люди у здания Минского областного суда

В пятницу в суде была озвучена информация, что 17 августа в забастовке участвовали около 120 работников, а 18 августа – более 620 человек.

Перед забастовкой

В первый день судебного рассмотрение иска в суде выступил один из ответчиков – бывший сопредседатель стачкома Шиц. Он рассказал, как создавался стачком. По его словам, в комитете первоначально было 14 человек.

"Изначально никто не руководил стачкомом, но чтобы не было хаоса, я предложил избрать его руководящие органы", – cказал Шиц.

Он также отметил, что до начала забастовки, которая прошла 17–18 августа, было большое собрание не на территории предприятия b за его пределами, в котором принимали участие некоторые горожане. Шиц пояснил, что на этом собрании "люди выступали против жестоких действий милиции". Ответчик рассказал, что тогда к митингующим вышел гендиректор "Беларуськалия" Головатый.

© Sputnik / Алексей Майшев Бывший сопредседатель стачкома "Беларуськалия" Сергей Шиц

Жалко директора

Говоря в суде о том, как формировался стачком, и почему он через несколько дней сложил себя полномочия сопредседателя, Шиц высказал свои впечатления о стихийном собрании 14 августа.

"Больше было похоже на хаос, мне было жалко гендиректора, его, по сути, толпа терзала. Народ был возбужден. Требования сначала были только политического характера", – сказал он.

Шиц сообщил, что когда 17 августа приехал на смену, увидел спонтанный митинг, на котором "человек 200 очень бурно обсуждали тему забастовки".

Он сказал, что по его мнению, "скачком работал для того, чтобы взять огонь на себя, чтобы люди выпустили пар". По его словам, кроме политических требований, были выдвинуты и требования о том, чтобы не приостанавливать действие коллективного договора.

Через несколько дней Шиц сложил с себя полномочия сопредседателя и 21 августа приступил к работе. На "Беларуськалии" он работает забойщиком в руднике.

Голосование стачкома онлайн

Процесс по делу стачкома "Беларуськалия" войдет в историю не только как первый суд о забастовке рабочих. Во время 30-минутного перерыва ответчик утратил свой статус. Пришедший на суд сопредседатель стачкома Сергей Черкасов неожиданно узнал, что и он является ответчиком по иску. Он просил отложить слушание дела, чтобы ознакомиться с иском – суд ему в этом отказал.

© Sputnik / Алексей Майшев Бывший сопредседатель стачкома Сергей Шиц и адвокат Владимир Пыльченко

Когда был объявлен перерыв, стачком собрался и в режиме онлайн проголосовал за то, чтобы Черкасов был выеден из его состава со снятием полномочий сопредседателя. Таким образом, в настоящее время единственным сопредседателем комитета является Анатолий Бокун, который отбывает 15 суток ареста и уволен с "Беларуськалия" .

"Беларуськалий" – белорусское предприятие, производящее калийные минеральные удобрения, является одним из крупнейших в мире. На ОАО выпускается каждая шестая тонна калийных удобрений в мире. Открытое акционерное общество, расположено в городе Солигорск (Минская область).