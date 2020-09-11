Прокуратура предупредила об ответствеености за создание дружин самообороны

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Компетентные органы должны своевременно выявлять незаконные формирования, объединения граждан, отряды дружин, самообороны, самоуправления и давать этому правовую оценку, а при нарушении закона незамедлительно пресекать их деятельность, об этом заявил заместитель генерального прокурора Беларуси Алексей Стук.

Он также отметил, что если госорганы и иные организации не будут принимать меры для обеспечения правопорядка, их руководителей привлекут к ответственности.

Стук сообщил, что президент актуализировал перед прокурорами задачи в соответствии с требованиями времени и потребовал "уже в этом году вернуть страну к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашего государства".

К устранению нарушений общественного порядка прокуратура привлекла все государственные органы, включая МВД, СК, МЧС, министерства здравоохранения и образования, облисполкомы и Мингорисполком.

Работа органов опеки признана недостаточной

Всем ведомствам в пределах их компетенции прокуратура поручила организовать работу по установлению всех видов ущерба, причиненного в результате незаконных массовых мероприятий, и обеспечить его возмещение.

"Под ущербом понимается любой вред, главным образом имущественный, причиненный юридическому лицу и городскому хозяйству. Это может быть повреждение транспорта, средств коммуникаций, дорожных покрытий, малых архитектурный форм, а также затраты на выезд и работу специальных служб", – пояснил Стук.

При этом он уточнил, что за порчу имущества предусмотрена и уголовная ответственность, которая наступает при размере ущерба свыше 40 базовых величин.

Замгенпрокурора также напомнил родителям об ответственности за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные мероприятия и указал на недостатки работы соответствующих служб.

"Признана недостаточной деятельность компетентных органов по привлечению родителей к ответственности за вовлечение и участие их детей, особенно малолетних, в массовых беспорядках", – отметил Стук.

Массовые протестные акции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента. По данным ЦИК, на них в шестой раз победил Александр Лукашенко, который набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что большинство белорусов проголосовало за Светлану Тихановскую, а официальные результаты были сфальсифицированы. В первые дни протесты жестко подавлялись силовиками. В отношении протестующих, не согласных с результатами выборов, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули.