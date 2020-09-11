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Дело возбуждено против секретаря КС Ивана Кравцова
12.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сен – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова, сообщил в пятницу в эфире телеканала СТВ инспектор Департамента финансовых расследований КГК Артем Дунько.
Сообщается, что представитель оппозиции подозревается в совершении операций по отмыванию денег и их обналичиванию.
"В отношении его возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса", – сказал Дунько.
Санкция данной статьи (хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями) предусматривает в качестве наказания до 12 лет лишения свободы.
Как ранее сообщал Sputnik, Кравцов и пресс-секретарь КС Антон Родненков 8 сентября
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ДФР подозревает, что представитель оппозиции совершал операции по отмыванию денег и их обналичиванию.
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