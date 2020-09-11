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Дело возбуждено против секретаря КС Ивана Кравцова

12.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 11 сен – Sputnik. Уголовное дело было возбуждено в отношении исполнительного секретаря Координационного совета Ивана Кравцова, сообщил в пятницу в эфире телеканала СТВ инспектор Департамента финансовых расследований КГК Артем Дунько.

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Сообщается, что представитель оппозиции подозревается в совершении операций по отмыванию денег и их обналичиванию.

"В отношении его возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса", – сказал Дунько.

Санкция данной статьи (хищение в особо крупном размере путем злоупотребления служебными полномочиями) предусматривает в качестве наказания до 12 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал Sputnik, Кравцов и пресс-секретарь КС Антон Родненков 8 сентября покинули Беларусь, уехав в Украину. С ними в авто находилась представитель президиума КС Мария Колесникова, которая отказалась уезжать, осталась в Беларуси и была задержана.

Специальный Координационный совет был создан в Беларуси по инициативе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской. 19 августа совет собрался впервые, были выбраны члены президиума и принята резолюция. Генпрокуратура возбудила уголовное дело по факту формирования Координационного совета по статье "Призывы к захвату власти" УК Беларуси. Дело расследует Следственный комитет.

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Теги: Минск
 
 
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ДФР подозревает, что представитель оппозиции совершал операции по отмыванию денег и их обналичиванию.
 
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