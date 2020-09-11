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Минчанин, поддавшись протестным настроениям, разбил авто прокурора
12.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
ВИТЕБСК, 11 авг – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Минска, который совершил несколько хулиганских выходок в Глубоком, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.
Как установили сотрудники милиции, подозреваемый повредил автомобиль Renault Laguna, который принадлежит жителю райцентра, а также выбил три окна в здании СШ № 2.
"Как рассказал правоохранителям подозреваемый, поддавшись протестным настроениям, он около двух часов ночи решил отомстить знакомому сотруднику прокуратуры, который работает в соседнем районе", – отметили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что личной обиды к прокурору 24-летний житель столицы не испытывал. Заметив машину знакомого, хулиган бросил в лобовое стекло бордюрный камень, после чего несколько раз ударил ногой в боковую дверь.
Позже нетрезвый мужчина отправился к школе, в которой когда-то учился – в ней он разбил три окна.
Задержали гражданина в Минске, в отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).
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Кроме автомобиля, принадлежащего работнику прокуратуры, мужчина разбил окна в школе, которую когда-то окончил.
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