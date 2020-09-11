ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минчанин, поддавшись протестным настроениям, разбил авто прокурора

12.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

ВИТЕБСК, 11 авг – Sputnik. Уголовное дело возбудили в отношении жителя Минска, который совершил несколько хулиганских выходок в Глубоком, сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома.

© Photo : Pexels
Участник акции протеста пропал без вести в Минске

Как установили сотрудники милиции, подозреваемый повредил автомобиль Renault Laguna, который принадлежит жителю райцентра, а также выбил три окна в здании СШ № 2.

"Как рассказал правоохранителям подозреваемый, поддавшись протестным настроениям, он около двух часов ночи решил отомстить знакомому сотруднику прокуратуры, который работает в соседнем районе", – отметили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что личной обиды к прокурору 24-летний житель столицы не испытывал. Заметив машину знакомого, хулиган бросил в лобовое стекло бордюрный камень, после чего несколько раз ударил ногой в боковую дверь.

Позже нетрезвый мужчина отправился к школе, в которой когда-то учился – в ней он разбил три окна.

Задержали гражданина в Минске, в отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 339 Уголовного кодекса Беларуси (хулиганство).

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кроме автомобиля, принадлежащего работнику прокуратуры, мужчина разбил окна в школе, которую когда-то окончил.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Прокуратура предупредила об ответствеености за создание дружин самообороны
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

11.09.2020
Mir24.TV Belarus
12.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика