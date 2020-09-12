В МВД назвали число задержанных на акциях протеста 11 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен ― Sputnik. В МВД рассказали об участниках акций в поддержку и против действующей власти, прошедших в Минске и регионах в пятницу 11 сентября, соответствующая информация размещена в официальном telegram-канал ведомства.

Так, "в поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось 12 массовых мероприятий в 5 регионах страны, в них приняло участие около 800 человек", сообщает telegram-канал.

Общая численность участников 13 протестных акций, прошедших в 3 регионах страны, не превысила 450 человек, при этом в Минске несанкционированные мероприятия происходили в нескольких местах, отметили в МВД.

"Всего вчера за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 32 человека. До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 18 человек", говорится в сообщении.

В МВД в очередной раз обратились к гражданам с просьбой не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях. За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток.

За организацию массовых беспорядков грозит уголовная ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы, предупредили в МВД.

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