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В милиции оценили ущерб от протестов в Минске и рассказали, кто его оплатит
12.09.2020 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен ― Sputnik. Правоохранители продолжают "выявлять лиц, парализовавших работу общественного транспорта и заведений во время несанкционированных массовых мероприятий", такое сообщение распространил официальный telegram-канал белорусского МВД.
© Sputnik / Виктор Толочко
Так, уже установлены семеро "активистов" создания заторов и аварийных ситуаций 6 сентября на проспектах Независимости и Победителей в Минске, их действиям дана правовая оценка, рассказали в МВД.
В их отношении возбуждено уголовное дело за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них, говорится в сообщении.
"Только в Центральном районе Минска нарушители общественного порядка нанесли ущерб на сумму более 30 тысяч рублей. Все затраты лягут на плечи виновников", сообщили в ведомстве.
Ранее стало известно, что во время несанкционированных акций протеста в пятницу 11 сентября по всей стране были задержаны 32 человека, при этом общая численность участников 13 протестных акций, прошедших в 3 регионах страны, не превысила 450 человек.
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Ущерб будут возмещать участники протестных акций, сообщили в МВД, уточнив, что только в Центральном районе столицы урон нанесен на сумму более 30 тысяч рублей.
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