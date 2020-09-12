Украинец выдал себя за дипломата, чтобы попасть в Литву

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Инцидент произошел на КПП "Шальчининкай" на литовско-белорусской границе, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT). По данным ведомства, иностранец не вез ничего запрещенного.

Мужчина за рулем микроавтобуса Citroen Jumper для въезда в Литву выбрал полосу движения для лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью.

В качестве документа иностранец предъявил пограничнику дипломатическую карту, выданную МИД Украины. На микроавтобусе также были дипломатические номера и специальные наклейки, которые используют в дипломатических перевозках.

При этом от белорусских пограничников стало известно, что ехавший в Литву мужчина предъявил только биометрический паспорт. Посольство Украины в Литве сообщило литовским пограничникам, что "ничего не знает о дипломате".

Кроме того, выяснилось, что псевдо-дипломат ранее попадался на контрабанде сигарет из Украины в Польшу, причем вез их на том же микроавтобусе.

Напомним, ранее посол Украины в Минске Игорь Кизим пожаловался на "провокацию" белорусских пограничников при досмотре его машины, в ответ на что ГПК опубликовал видео, как дипломат пересекал границу, а также разместил ссылки на документы, которыми регламентированы особенности дипломатического багажа.