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Украинец выдал себя за дипломата, чтобы попасть в Литву
12.09.2020 14:21 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен – Sputnik. Инцидент произошел на КПП "Шальчининкай" на литовско-белорусской границе, сообщила Служба охраны государственной границы Литвы (VSAT). По данным ведомства, иностранец не вез ничего запрещенного.
Мужчина за рулем микроавтобуса Citroen Jumper для въезда в Литву выбрал полосу движения для лиц, пользующихся дипломатической неприкосновенностью.
© Sputnik / Виктор Толочко
В качестве документа иностранец предъявил пограничнику дипломатическую карту, выданную МИД Украины. На микроавтобусе также были дипломатические номера и специальные наклейки, которые используют в дипломатических перевозках.
При этом от белорусских пограничников стало известно, что ехавший в Литву мужчина предъявил только биометрический паспорт. Посольство Украины в Литве сообщило литовским пограничникам, что "ничего не знает о дипломате".
Кроме того, выяснилось, что псевдо-дипломат ранее попадался на контрабанде сигарет из Украины в Польшу, причем вез их на том же микроавтобусе.
Напомним, ранее посол Украины в Минске
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Литовские пограничники не пропустили на территорию страны гражданина Украины, который ехал из Беларуси и на границе пытался притвориться дипломатическим...
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