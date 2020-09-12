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Полиция Испании перехватила судно с тонной кокаина на борту
12.09.2020 17:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен – Sputnik. Испанские правоохранительные органы перехватили у берегов острова Пальма корабль под флагом Хорватии, на борту которого было более тонны кокаина, сообщила Гражданская гвардия королевства.
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"Гвардия взяла на абордаж судно в международных водах и изъяла находившиеся там 980 пакетов с кокаином", – говорится в сообщении гвардии.
Там также отмечается, что задержаны три члена экипажа корабля, являющиеся гражданами Хорватии.
Операция по поимке контрабандистов началась в феврале: по данным полиции, парусник "Majic" в апреле загрузил на борт наркотики у берегов Барбадоса. Полиция начала пристально следить за судном, так как оно несколько раз меняло заявленный маршрут по возвращении в Европу.
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Полиция обратила внимание на судно, так как оно несколько раз меняло заявленный маршрут по возвращении в Европу.
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