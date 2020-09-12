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В Минске прошли задержания участников "женского марша"
12.09.2020 17:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 сент – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов провели задержания участников несанкционированной акции протеста в центре Минска, сообщила официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.
© Sputnik / Виктор Толочко
Днем в субботу, 11 сентября, в центре белорусской столицы, на площади Свободы, сотни женщин собрались для участия в протестной акции – "женский марш". Спустя некоторое время после начала митинга ОМОН начал задерживать его участников.
"Подтверждаем информацию о задержании участников несанкционированного массового мероприятия сегодня в Минске. Их число будет известно позже", - заявила Ганусевич.
Она подчеркнула, что "милиция неоднократно предупреждала собравшихся о том, что данное мероприятие незаконно".
Массовые протестные акции начались в Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Сторонники оппозиции утверждают, что результаты выборов были сфальсифицированы.
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В ГУВД Мингорисполкома подтвердили информацию о задержании участников несанкционированной акции протеста. Количество задержанных уточняется.
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