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Борца смешанного стиля казнили в Иране

12.09.2020 17:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Иранский борец смешанного стиля Навид Афкари был казнен в субботу 12 сентября, сообщило информационное агентство Tasnim.

© REUTERS / Osman Orsal
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Ранее за атлета вступился американский президент Дональд Трамп, который призвал власти страны помиловать Афкари: лидер США заявил, что единственным проступком борца было участие в антиправительственной демонстрации, которая прошла два года назад.

В свою очередь в Иране сообщили, что Афкари дал признательные показания, сознавшись в убийстве человека, за что к нему и была применена высшая мера наказания.

На произошедшее уже отреагировал Международный олимпийский комитет, назвав новости, поступившие из Ирана, шокирующими.

"Глубоко огорчает, что призывы спортсменов со всего мира и вся работа МОК вместе с НОК Ирана, Международной федерацией борьбы и Национальной федерацией борьбы Ирана не достигли цели", – говорится в заявлении президента МОК Томаса Баха.

 

 
Теги: Минск
 
 
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На произошедшее уже отреагировал Международный олимпийский комитет, назвав новости, поступившие из Ирана, шокирующими.
 
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