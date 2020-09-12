Милиция в Барановичах ищет владельца собаки, покусавшей двух школьниц

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Барановичей разыскивают владельца собаки породы алабай, которая покусала двух девочек во дворе одного из домов, сообщил местный ГОВД.

Инцидент в городе произошел утром 6 сентября на улице Наконечникова: большой пес напал на детей, отец одной из девочек вызвал милицию – сотрудник МВД был вынужден применить табельное оружие и застрелил агрессивное животное.

"Барановичским ГОВД устанавливается хозяин собаки, которая, находясь возле многоэтажного дома номер 28 по улице Наконечникова, набросились на двух девочек", – говорится в сообщении.

В ГОВД просят жителей города, которые что-либо знают о владельце собаки, позвонить в отдел по телефонам: 102 или 48-48-54.

По данным газеты " Наш Край ", пес, который был без поводка и намордника, покусал девочек 7 и 8 лет. Школьниц доставили в больницу, где им оказали помощь. Сейчас по факту сотрудники милиции проводят проверку.