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Милиция в Барановичах ищет владельца собаки, покусавшей двух школьниц
12.09.2020 19:31 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 сен – Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов Барановичей разыскивают владельца собаки породы алабай, которая покусала двух девочек во дворе одного из домов, сообщил местный ГОВД.
© Sputnik / Александр Кряжев
Инцидент в городе произошел утром 6 сентября на улице Наконечникова: большой пес напал на детей, отец одной из девочек вызвал милицию – сотрудник МВД был вынужден применить табельное оружие и застрелил агрессивное животное.
"Барановичским ГОВД устанавливается хозяин собаки, которая, находясь возле многоэтажного дома номер 28 по улице Наконечникова, набросились на двух девочек", – говорится в сообщении.
В ГОВД просят жителей города, которые что-либо знают о владельце собаки, позвонить в отдел по телефонам: 102 или 48-48-54.
По данным газеты "
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Вызванный на место сотрудник МВД был вынужден применить табельное оружие и застрелил агрессивное животное.
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