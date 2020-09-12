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Конора Макгрегора задержали во Франции за эксгибиционизм

13.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 12 сен – Sputnik. Бывшего чемпиона UFC ирландца Конора Макгрегора задержали во Франции за эксгибиционизм, заявил адвокат спортсмена Эммануэль Рамон.

Макгрегор был задержан в одном из баров на острове Корсика после того, как на спортсмена поступила жалоба за "акты, которые можно охарактеризовать как попытку сексуального нападения и демонстрацию сексуального характера". Инцидент произошел 10 сентября. Ирландца доставили в местную жандармерию.

Во второй половине дня 12 сентября Макгрегора выпустили на свободу. Его адвокат назвал жалобы в отношении своего клиента "оскорбительной". Все обвинения, по словам Рамона, сняты.

Представитель Макгрегора направил заявление из США, в котором говорится, что спортсмен "категорически отрицает все обвинения в плохом поведении".

Напомним, в июне Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры. Всего 32-летний Макгрегор в смешанных единоборствах одержал 22 победы, потерпел четыре поражения.

 
Теги: Минск
 
 
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Спортсмена задержали в баре на Корсике "за попытку сексуального нападения и эксгибиционизма".
 
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