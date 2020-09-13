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Десятки человек погибли во время лесных пожаров в США

13.09.2020 09:53 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Как минимум 29 человек погибло в результате лесных пожаров в ряде западных штатов США, сообщает телеканал CNN.

По данным Национального межведомственного пожарного центра, в регионе сейчас бушуют почти 100 пожаров. Самая тяжелая ситуация сложилась в Калифорнии, а также Орегоне и Вашингтоне. Общая площадь пожаров составляет более 1,9 миллионов гектаров. Дым от пожаров распространяется в воздухе и может представлять опасность для жителей Калифорнии, Орегона, Вашингтона и некоторых частей Айдахо.

© AP / Noah Berger
Пожары охватили тихоокеанские штаты: огненное небо над Сан-Франциско
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Наибольшее число жертв огня в Калифорнии - 19 человек, в штате Вашингтон погибли два ребенка, а в Орегоне было зафиксировано восемь летальных исходов. Отмечается, что большая часть людей погибла с последние дни. 

Распространению огня способствует жара, засуха и сильный ветер. В тушении задействованы почти 30 тысяч человек. Приказы об эвакуации действуют в зонах 40 пожаров в штатах Калифорния, Орегон, Вашингтон, Колорадо, Айдахо и Юта.

Площадь лесных пожаров в Калифорнии в текущем году уже побила рекорд 2018 года, когда огонь охватил почти 800 тысяч гектаров. 

Как сообщила пресс-служба американского президента, Дональд Трамп намерен 14 сентября отправить в Калифорнию, где заслушает доклад о ситуации с лесными пожарами в штате.

Соперник Трампа на грядущих президентских выборах Джо Байден обвинил действующего главу государства в отрицании очевидных фактов изменения климата на фоне лесных пожаров и предложил вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого страна вышла  в 2017 году.

Пожары в Калифорнии начались в конце июля, как выглядел первый из них - смотрите на видео.

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Теги: Минск
 
 
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В западной части Соединенных Штатов этим летом пламя уничтожило тысячи домов и несколько небольших городков.
 
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