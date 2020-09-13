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Ураган "Полетта" приближается к Бермудским островам
13.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен – Sputnik. Тропический шторм "Полетта", который сформировался в Атлантическом океане, усилился до урагана и направляется к Бермудским островам, об этом сообщает Национальный центр США по слежению за ураганами (NHC).
По данным синоптиков, максимальная скорость ветра достигает 120 километров в час. Скорость движения шторма составляет 22,5 километра в час, порывами - до 33,5 м/с, что соответствует урагану первой категории.
Ожидается, что сильные ветры и ливневые дожди накроют острова к вечеру воскресенья
В это же время к побережью американского штата Флорида движется тропический шторм, получивший имя "Салли", который с
На территории штата введен режим ЧС. На этом фоне также некоторые энергетические компании эвакуируют рабочих с нефте- и газодобывающих платформ, расположенных в Мексиканском заливе, и временно их закрывают.
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Стихия покажет себя уже в воскресенье, в это же время на американский штат Флорида идет ураган "Салли".
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