|
МВД назвало число задержанных на акциях 12 сентября
13.09.2020 12:33 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен – Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 сентября задержали в разных регионах страны около 114 человек, из них 99 – в столице, об этом сообщили в МВД Беларуси.
По данным ведомства, "в поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось семь массовых мероприятий в трех регионах страны, в них приняло участие около 50 тысяч человек".
Общая численность участников 12 протестных акций, прошедших в пяти регионах страны, по подсчетам МВД, не превысила 1700 человек, при этом в Минске несанкционированные мероприятия происходили в нескольких местах. В частности, в столице состоялся так называемый "женский марш", на котором представители силовых структур
"Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан (из них в Минске - 99). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек", - сообщила пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.
Там подчеркнули, что "будут реагировать" на присутствие детей вместе с родителями на акциях.
Протестные
Ранее в МВД напомнили, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток. За организацию массовых беспорядков грозит уголовная ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На прошедших в субботу акциях было задержано 114 человек, 87 граждан водворены в ИВС до рассмотрения дел в судах.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)