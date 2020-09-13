МВД назвало число задержанных на акциях 12 сентября

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Сотрудники органов внутренних дел за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 12 сентября задержали в разных регионах страны около 114 человек, из них 99 – в столице, об этом сообщили в МВД Беларуси.

По данным ведомства, "в поддержку мира, безопасности и спокойствия состоялось семь массовых мероприятий в трех регионах страны, в них приняло участие около 50 тысяч человек".

Общая численность участников 12 протестных акций, прошедших в пяти регионах страны, по подсчетам МВД, не превысила 1700 человек, при этом в Минске несанкционированные мероприятия происходили в нескольких местах. В частности, в столице состоялся так называемый "женский марш", на котором представители силовых структур задержали участниц .

"Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 114 граждан (из них в Минске - 99). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 87 человек", - сообщила пресс-служба МВД в своем Telegram-канале.

Там подчеркнули, что "будут реагировать" на присутствие детей вместе с родителями на акциях.

Протестные уличные акции начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на президентских выборах и проходят каждый день как в Минске, так и в регионах страны.

Ранее в МВД напомнили, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 50 базовых величин или административный арест на срок до 15 суток. За организацию массовых беспорядков грозит уголовная ответственность с наказанием до 15 лет лишения свободы.

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