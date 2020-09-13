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Автомобиль ГАИ и Toyota столкнулись на съезде с МКАД: двое пострадали
13.09.2020 15:23 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен - Sputnik. Автомобиль Госавтоинспекции Geely столкнулся с легковушкой Toyota на съезде с внешнего кольца МКАД, передает пресс-служба МВД Беларуси.
© Photo : МВД Беларуси
Авария произошла около полудня. Предварительная причина столкновения машин: водитель Toyota не среагировал на проблесковые маячки служебного авто.
"Транспорт ГАИ двигался с включенными проблесковыми маячками по съезду с внешнего кольца, выехал на первую полосу улицы Тимирязева по направлению города. В этот момент произошло столкновение с Toyota, водитель которого ехал со стороны Ратомки", - уточняется в сообщении.
В результате аварии двое водителей были госпитализированы с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами.
По факту аварии проводится проверка, выясняются обстоятельства ДТП. На месте работают сотрудники ОГАИ Центрального РУВД белорусской столицы.
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Оба водителя доставлены в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибами. На месте аварии работают сотрудники Центрального РУВД.
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