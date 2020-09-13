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Cитуация на акциях протеста в воскресенье контролируемая - МВД

13.09.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. В республике по состоянию на 15:00 зафиксировано 17 акций протеста, общее количество участников не превышает трех тысяч человек, об этом сообщило МВД Беларуси в своем Telegram-канале.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Всего в различных местах столицы задержано около 250 человек. В ведомстве пояснили, что они использовали флаги или же другую "символику, незарегистрированные в установленном порядке", а также "плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного".

Так как протестующие заблокировали проезжую часть дорог Минска, для ограничения движения и организации объездов привлечены сотрудники ГАИ.

В пресс-службе ведомства отметили, что ситуация на воскресных мероприятиях контролируемая. Там еще раз напомнили, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрена административная ответственность, а за организацию - уголовная.

В столице из-за проходящей акции закрыты семь станций метро, также наблюдаются проблемы с интернетом.

Напомним, что несанкционированные массовые акции начались в Беларуси 9 августа после завершения голосования на президентских выборах и проходят каждый день как в Минске, так и в регионах страны, и продолжаются уже более месяца.

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Теги: Минск
 
 
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По данным правоохранителей, в столице акции проходят в 17 различных точках, задержано около 250 участников.
 
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