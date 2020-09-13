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Cитуация на акциях протеста в воскресенье контролируемая - МВД
13.09.2020 16:09 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен - Sputnik. В республике по состоянию на 15:00 зафиксировано 17 акций протеста, общее количество участников не превышает трех тысяч человек, об этом сообщило МВД Беларуси в своем Telegram-канале.
© Sputnik / Виктор Толочко
Всего в различных местах столицы задержано около 250 человек. В ведомстве пояснили, что они использовали флаги или же другую "символику, незарегистрированные в установленном порядке", а также "плакаты различного содержания, в том числе оскорбительного".
Так как протестующие заблокировали проезжую часть дорог Минска, для ограничения движения и организации объездов привлечены сотрудники ГАИ.
В пресс-службе ведомства отметили, что ситуация на воскресных мероприятиях контролируемая. Там еще раз напомнили, что за участие в несанкционированных массовых мероприятиях предусмотрена административная ответственность, а за организацию - уголовная.
В столице из-за проходящей акции
Напомним, что несанкционированные
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По данным правоохранителей, в столице акции проходят в 17 различных точках, задержано около 250 участников.
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