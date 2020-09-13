|
Самолет S7 сел в Екатеринбурге из-за технической неисправности
13.09.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен – Sputnik. Причиной возвращения в аэропорт Екатеринбурга самолета авиакомпании S7 вскоре после взлета стала техническая неисправность воздушного судна, сообщили
© Sputnik / Виктор Толочко
Ранее в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" агентству заявили, что самолет S7, совершавший рейс из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета.
"При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург - Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности", - сказала собеседница агентства.
В пресс-службе уточнили, что для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт. Сейчас пассажиры ожидают вылета в здании аэропорта, с ними работают представители авиакомпании.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее стало известно, что самолет S7, совершавший рейс из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)