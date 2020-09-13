ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Самолет S7 сел в Екатеринбурге из-за технической неисправности

13.09.2020 17:13 — ЧП | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Причиной возвращения в аэропорт Екатеринбурга самолета авиакомпании S7 вскоре после взлета стала техническая неисправность воздушного судна, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

© Sputnik / Виктор Толочко
Минский аэропорт обслужил в августе в 8 раз больше пассажиров, чем в апреле

Ранее в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" агентству заявили, что самолет S7, совершавший рейс из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета.

"При выполнении рейса S7 1174 Екатеринбург - Москва командир воздушного судна принял решение о возвращении в аэропорт вылета из-за технической неисправности", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе уточнили, что для выполнения рейса будет предоставлен резервный борт. Сейчас пассажиры ожидают вылета в здании аэропорта, с ними работают представители авиакомпании.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее стало известно, что самолет S7, совершавший рейс из Екатеринбурга в Москву, вернулся в аэропорт вылета вскоре после взлета.
 
Новости дня
Новости ЧП
 
Cитуация на акциях протеста в воскресенье контролируемая - МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

ЧП

Свежие газеты

12.09.2020
Mir24.TV Belarus
13.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (ЧП)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика