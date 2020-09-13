Пошла за грибами: пенсионерка провела две ночи в лесу в Чечерском районе

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. В Чечерском районе нашлась 69-летняя пенсионерка, которая две ночи провела в лесу, сообщает УВД Гомельского облисполкома.

Женщина пошла в лес за грибами вместе со своей знакомой 11 сентября. Подруги разминулись в лесной чаще вблизи деревни Загорье. В этот же день знакомая пенсионерки обратилась с заявлением в Чечерский РОВД.

Пропавшую искали сотрудники местного РОВД, работники МЧС, лесники и волонтеры, а также родственники и знакомые пенсионерки.

В итоге пожилую женщину нашли в 13:30 13 сентября – она самостоятельно вышла из леса недалеко от деревни Солтановка - в трех километрах от места пропажи. Ее заметил поисковой отряд.

Пенсионерка рассказала, что все это время провела под сосной и ела пищу, которую взяла с собой из дома в лес. Не дождавшись спасателей, женщина сама решила найти обратную дорогу.

Состояние пенсионерки хорошее, от помощи медиков она отказалась. После общения с сотрудниками милиции родственники забрали ее домой.