Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен – Sputnik. Гран-при Тосканы "Формулы-1" был остановлен на девятом круге из-за аварии с участием трех болидов.

Гонка проходит в Италии на трассе "Муджелло". На старте произошла авария, после которой выехала машина безопасности. Спустя секунды после рестарта произошло новое столкновение, участниками которого стали Карлос Сайнс-младший ("Макларен"), Кевин Магнуссен ("Хаас") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео").

© REUTERS / Luca Bruno Авария на старте девятого круга Гран-при Тосканы "Формулы-1"

Дирекция гонки вывесила красный флаг. Гонка была возобновлена рестартом с места спустя примерно полчаса.

Проводящийся впервые Гран-при Тосканы стал первым в 2020 году, проходящим в присутствии зрителей. На трибуны допускаются 2880 человек в каждый из трех дней соревнований.