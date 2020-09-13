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Гран-при Тосканы "Формулы-1" останавливали из-за аварии
13.09.2020 17:55 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен – Sputnik. Гран-при Тосканы "Формулы-1" был остановлен на девятом круге из-за аварии с участием трех болидов.
Гонка проходит в Италии на трассе "Муджелло". На старте произошла авария, после которой выехала машина безопасности. Спустя секунды после рестарта произошло новое столкновение, участниками которого стали Карлос Сайнс-младший ("Макларен"), Кевин Магнуссен ("Хаас") и Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео").
© REUTERS / Luca Bruno
Авария на старте девятого круга Гран-при Тосканы "Формулы-1"
Дирекция гонки вывесила красный флаг. Гонка была возобновлена рестартом с места спустя примерно полчаса.
Проводящийся впервые Гран-при Тосканы стал первым в 2020 году, проходящим в присутствии зрителей. На трибуны допускаются 2880 человек в каждый из трех дней соревнований.
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Гран-при Тосканы стал первым в 2020 году, проходящим в присутствии зрителей: на трибуны допускаются 2880 человек.
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