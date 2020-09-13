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Акция протеста "Марш героев" проходит в Минске - есть задержанные

13.09.2020 18:45 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Очередной воскресный марш оппозиции проходит в Минске. В отличие от предыдущих акций "Марш героев" прошел сегодня по новому маршруту. Конечной точкой был назначен микрорайон "Дрозды", где проживают белорусские чиновники.

© Sputnik / Виктор Толочко
Протестующие проходят мимо стелы "Минск - город-герой"

Протестующие должны были прийти к домам, где проживают глава Центризбиркома Лидия Ермошина и управляющий делами президента Виктор Шейман.

© Sputnik / Виктор Толочко
Конечной точкой воскресного марша был назначен микрорайон "Дрозды"

Оппозиционеры должны были собраться в нескольких точках города. Однако на объявленных местах сбора их ждали усиленные наряды милиции, проводившие задержания. По данным МВД, на 16:00 было задержано около 250 человек.

© Sputnik / Виктор Толочко
На 16:00 воскресенья было задержано как минимум 250 человек

Многим все же удалось собраться на проспекте Победителей, и они направились в сторону "Дроздов". Участники скандировали традиционный лозунги "Жыве Беларусь" и "Уходи".

© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции протеста на проспекте Победителей в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов задерживали демонстрантов у входа в ТЦ на проспекте Победителей

Возле стелы "Минск - город-герой" милиция преградила им дорогу и протестующие были вынуждены пройти по проспектам Машерова и Пушкина, сделав круг в несколько километров, чтобы снова выйти на проспект Победителей. На подходе к правительственному микрорайону их ожидал усиленный кордон силовиков.

© Sputnik / Виктор Толочко
Участники акции выходят на по проспект Машерова

До начала акций были закрыты на вход и выход несколько станций минского метро, а пропускная способность мобильного интернета снижена по требованию властей.

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.

 
Теги: Минск
 
 
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Тридцать шестой день протестов после выборов президента Беларуси проходит в столице и регионах. Воскресные акции протестов - самые массовые.
 
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