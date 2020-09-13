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МВД подтвердило предупредительный выстрел в воздух во время протестов
14.09.2020 09:03 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 сен - Sputnik. Министерство внутренних дел пояснило информацию, распространенную в социальных сетях, о выстреле во время
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По информации МВД, сотрудники милиции задерживали несколько активных участников акции протеста оппозиции на проспекте Победителей. В это время другие демонстранты, "не менее ста человек, пытались их отбить". Инцидент произошел около 18:00 в воскресенье.
"Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - сообщили в МВД.
Также в ведомстве уточнили, что, по состоянию на 19:00, протестные акции в стране завершились практически везде, кроме Минска. Задержаны несколько сотен человек. В частности, в различных районах столицы были задержаны более 400 человек.
В министерстве опровергли применение на акции протеста в Минске светошумовых гранат.
Очередной воскресный марш оппозиции прошел в воскресенье в столице. Участники "Марша героев" двигались по новому маршруту: конечной точкой был назначен микрорайон "Дрозды", где проживают белорусские чиновники. Однако возле "Минск-Арены" путь им преградили силовики.
© Sputnik / Виктор Толочко
Сотрудники правоохранительных органов недалеко от "Минск-Арены"
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Согласно последним данным МВД, в различных районах столицы в воскресенье были задержаны более 400 человек.
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