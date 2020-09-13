МВД подтвердило предупредительный выстрел в воздух во время протестов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 сен - Sputnik. Министерство внутренних дел пояснило информацию, распространенную в социальных сетях, о выстреле во время протестной акции в центре Минска .

По информации МВД, сотрудники милиции задерживали несколько активных участников акции протеста оппозиции на проспекте Победителей. В это время другие демонстранты, "не менее ста человек, пытались их отбить". Инцидент произошел около 18:00 в воскресенье.

"Для пресечения незаконных действий был произведен предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья", - сообщили в МВД.

Также в ведомстве уточнили, что, по состоянию на 19:00, протестные акции в стране завершились практически везде, кроме Минска. Задержаны несколько сотен человек. В частности, в различных районах столицы были задержаны более 400 человек.

В министерстве опровергли применение на акции протеста в Минске светошумовых гранат.

Очередной воскресный марш оппозиции прошел в воскресенье в столице. Участники "Марша героев" двигались по новому маршруту: конечной точкой был назначен микрорайон "Дрозды", где проживают белорусские чиновники. Однако возле "Минск-Арены" путь им преградили силовики.

© Sputnik / Виктор Толочко Сотрудники правоохранительных органов недалеко от "Минск-Арены"

Президентские выборы в Беларуси прошли 9 августа. По официальным данным ЦИК, победу одержал Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. После объявления результатов в Беларуси начались массовые акции протеста несогласных с официальными итогами. Оппозиция утверждает, что результаты сфальсифицированы, а победу на выборах одержала Светлана Тихановская.