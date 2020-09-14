Двое рабочих погибли на минском предприятии: сегодня начинается суд

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Судебный процесс по уголовному делу о нарушении правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух человек на одном из минских предприятий, начнется сегодня, сообщили в суде Октябрьского района Минска.

Трагедия на предприятии произошла 12 февраля 2019 года. Следствием было установлено, что около 9 утра при производстве демонтажных работ на территории предприятия обрушилась кирпичная часть здания на двух сотрудников - 63-летний ведущий инженер складского хозяйства погиб на месте происшествия, а 53-летний контролер технического состояния механических транспортных средств умер по дороге в больницу.

"Первое судебное заседание начнется сегодня в 15:00", - сообщили Sputnik в понедельник в суде.

По делу проходит 1 обвиняемый, которого будут судить за нарушение проектов, а также обязательных для соблюдения требований технических нормативных правовых актов при производстве строительно-монтажных работ. В отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.305 УК.

Дело расследовалось Главным следственным управлением СК.

По данным следствия, строительная авария произошла по причине допущения многочисленных грубых нарушений проекта производства работ на объекте и технических нормативных правовых актов. Ответственным за организацию проведения строительно-монтажных работ и соблюдения требований безопасности являлся 30-летний заместитель главного инженера, на которого были возложены обязанности по организации выполнения работ.

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