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Две ночи спала под сосной. В Чечерском районе заблудилась пенсионерка

14.09.2020 10:25 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе пенсионерки пошли за грибами. Одна из них заблудилась и провела две ночи в лесу, сообщают в УВД.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

Днем 11 сентября в милицию обратилась жительница поселка Коммунар Буда-Кошелевского района. Она рассказала о том, что пошла в лес за грибами с 69-летней знакомой — и та потерялась. Инцидент произошел недалеко от деревни Загорье Чечерского района. Связи с женщиной нет.

Два дня сотрудники местного РОВД, работники МЧС, лесники, волонтеры, родственники и знакомые прочесывали лес. Женщину нашли недалеко от выселенной деревни Солтановка, в трех километрах от места пропажи.

Пенсионерка рассказала, что две ночи провела под сосной. К счастью, с собой у нее была домашняя еда. От медицинской помощи женщина отказалась.

 
 
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В Чечерском районе пенсионерки пошли за грибами. Одна из них заблудилась и провела две ночи в лесу, сообщают в УВД.
 
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