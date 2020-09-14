Две ночи спала под сосной. В Чечерском районе заблудилась пенсионерка

Источник материала: Tut.by

В Чечерском районе пенсионерки пошли за грибами. Одна из них заблудилась и провела две ночи в лесу, сообщают в УВД.



Фото: УВД Гомельского облисполкома

Днем 11 сентября в милицию обратилась жительница поселка Коммунар Буда-Кошелевского района. Она рассказала о том, что пошла в лес за грибами с 69-летней знакомой — и та потерялась. Инцидент произошел недалеко от деревни Загорье Чечерского района. Связи с женщиной нет.

Два дня сотрудники местного РОВД, работники МЧС, лесники, волонтеры, родственники и знакомые прочесывали лес. Женщину нашли недалеко от выселенной деревни Солтановка, в трех километрах от места пропажи.

Пенсионерка рассказала, что две ночи провела под сосной. К счастью, с собой у нее была домашняя еда. От медицинской помощи женщина отказалась.