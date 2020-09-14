|
Две ночи спала под сосной. В Чечерском районе заблудилась пенсионерка
Источник материала: Tut.by
В Чечерском районе пенсионерки пошли за грибами. Одна из них заблудилась и провела две ночи в лесу,
Днем 11 сентября в милицию обратилась жительница поселка Коммунар Буда-Кошелевского района. Она рассказала о том, что пошла в лес за грибами с 69-летней знакомой — и та потерялась. Инцидент произошел недалеко от деревни Загорье Чечерского района. Связи с женщиной нет.
Два дня сотрудники местного РОВД, работники МЧС, лесники, волонтеры, родственники и знакомые прочесывали лес. Женщину нашли недалеко от выселенной деревни Солтановка, в трех километрах от места пропажи.
Пенсионерка рассказала, что две ночи провела под сосной. К счастью, с собой у нее была домашняя еда. От медицинской помощи женщина отказалась.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Чечерском районе пенсионерки пошли за грибами. Одна из них заблудилась и провела две ночи в лесу, сообщают в УВД.
|
Свежие газеты
Архив (ЧП)