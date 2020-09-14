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МНС: сайт и все электронные сервисы работают в штатном режиме

14.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Сайт и все электронные сервисы Министерства по налогам и сборам Беларуси доступны и работают в обычном режиме, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе ведомства.

"Все работает в штатном режиме. Сайт и все электронные сервисы действуют, увеличена пропускная способность", - подчеркнули в МНС.

© Sputnik / Инна Гришук
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Также подтвердили, что пока никаких проблем с доступом в электронный кабинет, некоторые юрлица и индивидуальные предприниматели. По их словам, утром в понедельник сервис работает как обычно.

Ранее в сети появились сообщения о том, что хакеры намерены взломать систему министерства по налогам и сборам. Это грозились сделать в том случае, если в ходе воскресной акции протеста будут задержаны ее участники.

"Марш героев", который прошел в Минске 13 сентября, завершился массовыми задержаниями. Всего в разных районах столицы, по данным МВД, были задержаны более 400 человек.

За последние недели несколько сайтов госорганов пострадали от хакерских атак. Проблемы появились на сайте управления делами президента, Академии МВД, МВД и других. Сайт МВД недоступен до сих пор, что осложняет гражданам прохождение некоторых процедур и получение информации.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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