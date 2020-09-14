МНС: сайт и все электронные сервисы работают в штатном режиме

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Сайт и все электронные сервисы Министерства по налогам и сборам Беларуси доступны и работают в обычном режиме, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе ведомства.

"Все работает в штатном режиме. Сайт и все электронные сервисы действуют, увеличена пропускная способность", - подчеркнули в МНС.

Также подтвердили, что пока никаких проблем с доступом в электронный кабинет, некоторые юрлица и индивидуальные предприниматели. По их словам, утром в понедельник сервис работает как обычно.

Ранее в сети появились сообщения о том, что хакеры намерены взломать систему министерства по налогам и сборам. Это грозились сделать в том случае, если в ходе воскресной акции протеста будут задержаны ее участники.

"Марш героев", который прошел в Минске 13 сентября, завершился массовыми задержаниями . Всего в разных районах столицы, по данным МВД, были задержаны более 400 человек.

За последние недели несколько сайтов госорганов пострадали от хакерских атак . Проблемы появились на сайте управления делами президента, Академии МВД, МВД и других. Сайт МВД недоступен до сих пор, что осложняет гражданам прохождение некоторых процедур и получение информации.