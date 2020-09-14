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МНС: сайт и все электронные сервисы работают в штатном режиме
14.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен - Sputnik. Сайт и все электронные сервисы Министерства по налогам и сборам Беларуси доступны и работают в обычном режиме, об этом Sputnik сообщили в пресс-службе ведомства.
"Все работает в штатном режиме. Сайт и все электронные сервисы действуют, увеличена пропускная способность", - подчеркнули в МНС.
© Sputnik / Инна Гришук
Также подтвердили, что пока никаких проблем с доступом в электронный кабинет, некоторые юрлица и индивидуальные предприниматели. По их словам, утром в понедельник сервис работает как обычно.
Ранее в сети появились сообщения о том, что хакеры намерены взломать систему министерства по налогам и сборам. Это грозились сделать в том случае, если в ходе воскресной акции протеста будут задержаны ее участники.
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Ранее в сети появились сообщения о том, что хакеры намерены нарушить работу электронных сервисов Министерства по налогам и сборам Беларуси в случае задержаний в...
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