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Выездной суд: в РУВД в Солигорске судят участников стачкома "Беларуськалия"

14.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Суд над двумя членами стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" начался в Солигорске, дело рассматривается в выездном судебном заседании в местном РУВД, сообщили Sputnik в независимом профсоюзе горняков предприятия.

Накануне стачком ОАО "Беларуськалий" в связи с признанием Минским областным судом забастовки 17-18 августа незаконной, объявил новую бессрочную забастовку по политическим мотивам.

© Sputnik Виктор Драчев
Стачком "Беларуськалия" объявил бессрочную забастовку

"Выездной суд только начался, рассматривают протоколы в отношении членов стачкома Леончика Романа и Черкасова Сергея. Никого из нас на суд не пустили", - сообщили Sputnik в понедельник в профсоюзе горняков.

Там также отметили, что Черкасов и Леончик были задержаны в воскресенье и провели ночь в ИВС. "Мы пока не знаем, за что на них составлены протоколы, но скорее всего, за участие или за организацию несанкционированной акции", - сказали собеседники агентства.

Как раннее сообщал Sputnik, 11 сентября Минский областной суд признал незаконной забастовку, которую провела часть сотрудников предприятия 17 и 18 августа, тогда в забастовке приняли участие более 620 рабочих из нескольких рудоуправлений. Он выступили с рядом политических и экономических требований. Позднее руководство предприятия обратилось в генеральную прокуратуру Беларуси с заявлением, в котором попросило признать забастовку незаконной.

Ответчиком по данному прокурорскому иску были признаны бывший сопредседатель стачкома Сергей Шиц (он с 21 августа сложил с себя полномочия сопредседателя и приступил к работе) и еще один сопредседатель Анатолий Бокун, который отбывает 15 суток ареста. Сергей Черкасов, которого судят сегодня, суд планировал привлечь в качестве ответчика, о чем он узнал только в суде. Во время перерыва в судебном заседании он собрал всех членов стачкома (около 15 человек) и они в режиме онлайн проголосовали о том, чтобы снять с него полномочия сопредседателя стачкома.

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Теги: Минск
 
 
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Два участника протестной акции были задержаны в минувшее воскресенье и провели ночь в изоляторе временного содержания.
 
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