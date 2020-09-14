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Выездной суд: в РУВД в Солигорске судят участников стачкома "Беларуськалия"
14.09.2020 10:51 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен - Sputnik. Суд над двумя членами стачечного комитета ОАО "Беларуськалий" начался в Солигорске, дело рассматривается в выездном судебном заседании в местном РУВД, сообщили Sputnik в независимом профсоюзе горняков предприятия.
Накануне стачком ОАО "Беларуськалий" в связи с признанием Минским областным судом забастовки 17-18 августа незаконной, объявил новую бессрочную забастовку по политическим мотивам.
© Sputnik Виктор Драчев
"Выездной суд только начался, рассматривают протоколы в отношении членов стачкома Леончика Романа и Черкасова Сергея. Никого из нас на суд не пустили", - сообщили Sputnik в понедельник в профсоюзе горняков.
Там также отметили, что Черкасов и Леончик были задержаны в воскресенье и провели ночь в ИВС. "Мы пока не знаем, за что на них составлены протоколы, но скорее всего, за участие или за организацию несанкционированной акции", - сказали собеседники агентства.
Как раннее сообщал Sputnik, 11 сентября Минский областной
Ответчиком по данному прокурорскому иску были признаны бывший сопредседатель стачкома Сергей Шиц (он с 21 августа сложил с себя полномочия сопредседателя и приступил к работе) и еще один сопредседатель Анатолий Бокун, который
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Два участника протестной акции были задержаны в минувшее воскресенье и провели ночь в изоляторе временного содержания.
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