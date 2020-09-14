Лежавшую на дороге к кладбищу пенсионерку переехала машина

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Более десяти ДТП, в которых погибли трое и 16 человек получили травмы, зафиксировано в Беларуси за минувшие выходные, сообщает пресс-служба МВД республики.

Нестандартный случай произошел на Минщине. Житель белорусской столицы около шести утра двигался на своем Citroen С5 по дороге "Сухорукие – кладбище "Колодище". На его пути оказалась лежащая на проезжей части пенсионерка. Мужчина не успел затормозить и наехал на нее.

Пострадавшую 61-летнюю женщину доставили в больницы, однако медики не смогли ей помочь, она скончалась от полученных травм.

Среди пострадавших в субботу и воскресение оказались и несовершеннолетние. Так, в 8 утра 12 сентября водитель ВАЗ-2174 сбил 14-летнюю школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожными знаками и разметкой. Девочку госпитализировали, сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Отметим, что за выходные госавтоинспекторы выявили 136 водителей, управлявших автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, и 398 "бесправников".

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