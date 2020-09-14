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В Гродно мужчина угрожал пистолетом трем студенткам, одну из них заставил встать на колени
Источник материала: Tut.by
В Гродно мужчина угрожал пистолетом студенткам. Одной из них он приказал встать на колени и стрелял в воздух. Свои действия на следующий день он объяснил состоянием алкогольного опьянения. Об этом
Вечером в субботу, 12 сентября, три студентки гуляли по улице Доватора. В какой-то момент к ним подошел незнакомец, достал пистолет и стал угрожать. Мужчина требовал покинуть «это место» либо он применит насилие. Одну из них, угрожая пистолетом, он заставил встать на колени, а кроме того, выстрелил в воздух. Девушки смогли спрятаться в соседнем дворе, а потом обратились в милицию.
На следующее утро подозреваемого удалось задержать. При нем был пневматический пистолет. Мужчина был пьян. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.
По статье «Особо злостное хулиганство» возбуждено уголовное дело.
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Вечером в субботу, 12 сентября, три студентки гуляли по улице Доватора. В какой-то момент к ним подошел незнакомец, достал пистолет и стал угрожать. Мужчина требовал...
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