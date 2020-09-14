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В Гродно мужчина угрожал пистолетом трем студенткам, одну из них заставил встать на колени

14.09.2020 11:29 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Гродно мужчина угрожал пистолетом студенткам. Одной из них он приказал встать на колени и стрелял в воздух. Свои действия на следующий день он объяснил состоянием алкогольного опьянения. Об этом сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: пресс-служба МВД

Вечером в субботу, 12 сентября, три студентки гуляли по улице Доватора. В какой-то момент к ним подошел незнакомец, достал пистолет и стал угрожать. Мужчина требовал покинуть «это место» либо он применит насилие. Одну из них, угрожая пистолетом, он заставил встать на колени, а кроме того, выстрелил в воздух. Девушки смогли спрятаться в соседнем дворе, а потом обратились в милицию.

На следующее утро подозреваемого удалось задержать. При нем был пневматический пистолет. Мужчина был пьян. Свои действия он объяснил состоянием алкогольного опьянения.

По статье «Особо злостное хулиганство» возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гродно
 
 
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Вечером в субботу, 12 сентября, три студентки гуляли по улице Доватора. В какой-то момент к ним подошел незнакомец, достал пистолет и стал угрожать. Мужчина требовал...
 
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