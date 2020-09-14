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Мужчина пропал с монастырского подворья под Минском
14.09.2020 11:43 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. Поиски мужчины, который пропал с монастырского подворья в деревне Лысая Гора, ведутся в Минской области, сообщили в понедельник в поисково-спасательном отряде "Ангел".
Разыскивается 28-летний Артем Волчок. В последний раз его видели на территории монастыря 13 сентября.
"На подворье есть участок, где разводят коз. Мужчина помогал смотреть за ними. Но в воскресенье несколько коз сбежали, он побежал за ними и пропал", - рассказали подробности волонтеры.
Добровольцы отряда "Ангел" обратились за помощью к населению и сообщили приметы пропавшего: рост 175 см, нормального телосложения, глаза голубые, волосы светлые, носит очки. В день исчезновения был одет в серую майку и голубые джинсы.
Волонтеры просят любые сведения о мужчине сообщать по телефонам: +375 33 6666 033, +375 33 6666 856 или 7733 (для абонентов всех мобильных операторов).
Монастырское подворье находится в 30 километрах от Минска. На протяжении многих лет здесь помогают мужчинам, которые столкнулись с трудными жизненными ситуациями: оказались без дома, начали злоупотреблять спиртными напитками и т.д. Подворье было открыто по инициативе Свято-Елисаветинского монастыря в Минске.
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Белорус побежал за сбежавшим скотом, который держали на подворье, и не вернулся обратно - почти сутки о нем ничего неизвестно.
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