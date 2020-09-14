Приказал встать на колени: пьяный гродненец угрожал пистолетом студенткам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Пьяный житель Гродно угрожал пистолетом девушкам, теперь ему грозит наказание по уголовной статье, об этом инциденте рассказали в УВД Гродненского облисполкома.

ЧП случилось вечером в минувшую субботу на лице Доватора в областном центре. Три студентки прогуливались, в какой-то момент к ним подошел незнакомец, достал пистолет и начал угрожать. Мужчина требовал девушек уйти. Одной из них он приказал встать на колени, после чего выстрелил в воздух.

Девушки сбежали от нападавшего в соседний двор и обратились в милицию. "На следующее утро подозреваемого удалось задержать на одном из притонов. При нем был пневматический пистолет, которым по информации правоохранителей он накануне угрожал студенткам. Мужчина был пьян, и именно пребыванием в состоянии алкогольного опьянения объяснил свои действия", - пояснили в УВД.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 339 Уголовного кодекса Беларуси ("Особо злостное хулиганство"). Мужчине грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до десяти лет.