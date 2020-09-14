МВД Беларуси отчиталось о задержанных в ходе воскресных акций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Пресс-секретарь МВД РБ Ольга Чемоданова сообщила, что в воскресенье сотрудники МВД зафиксировали 28 протестных акций оппозиции. Общую численность участников ведомство оценивает в 22 тысячи человек.

Пресс-служба подтвердила использование водомета при разгоне протестующих в Бресте "во избежание угрозы безопасности дорожного движения".

По словам Чемодановой, угрозе подверглись и сами силовики – в Новополоцке активисты повредили три служебных автомобиля, а в Могилеве возле ТЦ "Атриум" участник несанкционированной акции напал на двух сотрудников органов внутренних дел, повредил форменное обмундирование, сорвал радиостанцию и видеорегистратор. Действиям участников беспорядков дается правовая оценка.

Всего за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержано 774 гражданина (из них в Минске – более 500). До рассмотрения в суде дел по административным правонарушениям в места содержания задержанных водворены 544 человека, сообщает МВД.

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