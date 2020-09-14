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Жителя Заславля убило током при попытке самовольно подключиться к ЛЭП
Источник материала: Tut.by
Житель Заславля погиб при попытке самовольно подключиться к высоковольтной линии электропередачи, приехавшая скорая констатировала его смерть,
Инцидент произошел 13 сентября возле деревни Кисели. 40-летний житель Заславля возле ЛЭП пытался сделать «наброс» (предположительно для сварочных работ самодельной сельхозтехники) на провода воздушной линии 10 000 вольт и получил удар электрическим током.
Очевидцы вызвали скорую и МЧС. Медики констатировали смерть мужчины.Энергетики напоминают, что использование электроэнергии с нарушением законодательства является неоправданным риском.
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40-летний житель Заславля возле ЛЭП пытался сделать «наброс» (предположительно для сварочных работ самодельной сельхозтехники) на провода воздушной линии 10 000...
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