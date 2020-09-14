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МВД проводит проверку об избиении женщины в Жодино

14.09.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. МВД начало проверку по факту избиения женщины в Жодино, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.

Youtube / МВД Беларуси
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"По инциденту проводится проверка. Вся информация будет предоставлена по ее результатам", - сообщила она агентству.

Накануне в сети появилось видео, на котором мужчина в темной форме ударяет женщину, от удара она падает на землю. В комментарии под роликом сообщается, что инцидент произошел в Жодино. На кадрах видно, что на месте происшествия находилась толпа горожан.

По информации МВД, 13 сентября в стране были задержаны 774 гражданина, они обвиняются в нарушении законодательства о массовых мероприятиях. Большая часть из них - 544 человека - находятся в местах задержания.

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Теги: Брест, Минск
 
 
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Накануне в сети появилось видео, на котором мужчина в темной форме бьет гражданку, от удара она падает на землю.
 
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