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МВД проводит проверку об избиении женщины в Жодино
14.09.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен – Sputnik. МВД начало проверку по факту избиения женщины в Жодино, сообщила Sputnik в понедельник официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
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"По инциденту проводится проверка. Вся информация будет предоставлена по ее результатам", - сообщила она агентству.
Накануне в сети появилось видео, на котором мужчина в темной форме ударяет женщину, от удара она падает на землю. В комментарии под роликом сообщается, что инцидент произошел в Жодино. На кадрах видно, что на месте происшествия находилась толпа горожан.
По информации МВД, 13 сентября в стране
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Накануне в сети появилось видео, на котором мужчина в темной форме бьет гражданку, от удара она падает на землю.
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