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Жительницу Лиды подозревают в убийстве матери-пенсионерки
14.09.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 14 сен - Sputnik. Жительницу Лиды подозревают в убийстве матери-пенсионерки, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.
© Sputnik / Виктор Толочко
Утром 10 сентября в милицию сообщили, что в квартире было обнаружено тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователями и судмедэскперты осмотрели место происшествия, изъяли следы и объекты и назначили ряд экспертиз, чтобы восстановить картину произошедшего.
"По подозрению в совершении преступления задержана дочь погибшей. Установлено, что днем 9 сентября между ней и матерью произошел конфликт. Пенсионерка "отчитывала" свою 46-летнюю дочь из-за чрезмерного употребления алкоголя и ведения аморального образа жизни. В ходе конфликта женщина задушила свою мать", - рассказали в СК.
Подозреваемую допросили, с ее участием провели проверку показаний на месте убийства. В данный момент решается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.
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Женщина поссорилась с матерью из-за того, что та отчитывала ее за пьянство и аморальный образ жизни, и задушила ее.
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