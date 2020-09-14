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Жительницу Лиды подозревают в убийстве матери-пенсионерки

14.09.2020 13:35 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Жительницу Лиды подозревают в убийстве матери-пенсионерки, об этом сообщили в Следственном комитете Беларуси.

© Sputnik / Виктор Толочко
Убийство раскрыли по ДНК на окурке: задержан 19-летний житель Гомельщины

Утром 10 сентября в милицию сообщили, что  в квартире было обнаружено тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти. Следователями и судмедэскперты осмотрели место происшествия, изъяли следы и объекты и назначили ряд экспертиз, чтобы восстановить картину произошедшего.

"По подозрению в совершении преступления задержана дочь погибшей. Установлено, что днем 9 сентября между ней и матерью произошел конфликт. Пенсионерка "отчитывала" свою 46-летнюю дочь из-за чрезмерного употребления алкоголя и ведения аморального образа жизни. В ходе конфликта женщина задушила свою мать", - рассказали в СК.

Подозреваемую допросили, с ее участием провели проверку показаний на месте убийства. В данный момент решается вопрос о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

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Теги: Минск
 
 
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Женщина поссорилась с матерью из-за того, что та отчитывала ее за пьянство и аморальный образ жизни, и задушила ее.
 
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