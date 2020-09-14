Убийство раскрыли по ДНК на окурке: задержан 19-летний житель Гомельщины

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен - Sputnik. Прокуратура Гомельской области направила в суд уголовное дело об убийстве и хищениях имущества, обвиняемого нашли по геному на брошенном окурке, сообщили в областной прокуратуре.

Прокуратура Гомельской области направила в Гомельский областной суд уголовное дело в отношении ранее судимого 19-летнего жителя, которому инкриминированы убийство 47-летнего мужчины с особой жестокостью, кражи имущества, а также хищение и уничтожение паспорта.

"Одним из доказательств виновности стал геном обвиняемого, обнаруженный экспертами на окурке с места происшествия. Уголовное дело находилось в производстве следственного управления УСК по Гомельской области", - сообщили Sputnik в прокуратуре.

Согласно материалам дела, обвиняемый в начале апреля 2020 года в лесном массиве одного из лесничеств Калинковичского района в ходе совместного распития алкогольных напитков с ранее незнакомым нанес ему из личных неприязненных отношений более 24 ударов руками и ногами.

В результате полученных множественных телесных повреждений потерпевший тут же скончался.

Также, как отметили прокуроры, после этого обвиняемый противоправно завладел личными вещами убитого, в том числе и паспортом, который впоследствии уничтожил, и скрылся с места преступления.

После изучения материалов дела в прокуратуре Гомельской области пришли к выводу об обоснованности предъявленного обвинения, наличии достаточных и допустимых доказательств его вины. Прокурор оставил обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу прокурор, сообщили в службе информации прокуратуры.