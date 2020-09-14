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В Лиде дочь задушила пенсионерку. Та отчитывала ее за неблагополучный образ жизни

14.09.2020 13:37 — ЧП | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Утром 10 сентября милиции сообщили, что в квартире в Лиде нашли тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти, сообщает СК.


Фото: СК

По подозрению в убийстве задержана дочь погибшей.

Днем 9 сентября между ней и матерью произошел конфликт. Пенсионерка отчитывала свою 46-летнюю дочь из-за чрезмерного употребления алкоголя и ведения аморального образа жизни. В ходе конфликта женщина задушила мать.

 
 
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Днем 9 сентября между матерью и дочерью произошел конфликт.
 
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