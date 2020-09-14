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В Лиде дочь задушила пенсионерку. Та отчитывала ее за неблагополучный образ жизни
Источник материала: Tut.by
Утром 10 сентября милиции сообщили, что в квартире в Лиде нашли тело 84-летней женщины с признаками насильственной смерти,
По подозрению в убийстве задержана дочь погибшей.
Днем 9 сентября между ней и матерью произошел конфликт. Пенсионерка отчитывала свою 46-летнюю дочь из-за чрезмерного употребления алкоголя и ведения аморального образа жизни. В ходе конфликта женщина задушила мать.
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Днем 9 сентября между матерью и дочерью произошел конфликт.
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