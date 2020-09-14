Житель Заславля погиб при попытке самовольного подключения к ЛЭП

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Житель Заславля погиб от удара током при попытке самовольного подключения к высоковольтной линии, сообщили в понедельник в пресс-службе ГПО "Белэнерго".

Трагический инцидент произошел днем накануне, в воскресенье 13 сентября, в деревне Кисели Минского района.

"Житель города Заславль попытался осуществить "наброс" (предположительно для осуществления сварочных работ самодельной сельхозтехники) на провода воздушной линии 10000 вольт и получил удар электрическим током", – сказали в "Белэнерго".

Там также отметили, что очевидцы ЧП вызвали на место медиков и МЧС. Прибывшие врачи констатировали смерть 40-летнего гражданина.

В объединении в очередной раз напомнили, что попытки самовольного подключения к линиям электропередачи не только незаконны, но и несут смертельную опасность.