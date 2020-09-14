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Житель Заславля погиб при попытке самовольного подключения к ЛЭП

14.09.2020 15:25 — ЧП | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 сен – Sputnik. Житель Заславля погиб от удара током при попытке самовольного подключения к высоковольтной линии, сообщили в понедельник в пресс-службе ГПО "Белэнерго".

© Sputnik / Тарас Литвиненко
Водитель МАЗа с зерном погиб от удара током в Барановичском районе

Трагический инцидент произошел днем накануне, в воскресенье 13 сентября, в деревне Кисели Минского района.

"Житель города Заславль попытался осуществить "наброс" (предположительно для осуществления сварочных работ самодельной сельхозтехники) на провода воздушной линии 10000 вольт и получил удар электрическим током", – сказали в "Белэнерго".

Там также отметили, что очевидцы ЧП вызвали на место медиков и МЧС. Прибывшие врачи констатировали смерть 40-летнего гражданина.

В объединении в очередной раз напомнили, что попытки самовольного подключения к линиям электропередачи не только незаконны, но и несут смертельную опасность.

 
Теги: Минск
 
 
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В "Белэнерго" в очередной раз напомнили, что попытки самовольного подключения к ЛЭП не только незаконны, но и несут смертельную опасность.
 
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